Одиннадцатиклассник представил свой первый сборник стихов в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Юный павлодарский поэт представил свой первый сборник. В него вошли произведения, посвященные матери, родному языку, юбилею независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как рассказали в отделе образования города, в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в СОШ №35 прошел литературно-творческий вечер «Жыр жауһары», посвященный презентации первого сборника стихов одиннадцатиклассника Динасыла Илимхана. В презентации приняли участие известные писатели и акыны, пожелавшие поддержать молодой талант.
Динасыл с 5-го класса увлекается поэзией, пишет стихи, участвует в различных литературных конкурсах и занимает в них призовые места. Он призер республиканского конкурса «Ақындар мүшайрасы», занял І место в конкурсе «Менің Қазақстаным, сені жырлағым келеді».
По инициативе администрации школы, все стихи, написанные Динасылом за этот период, были объединены в сборник стихов под названием «Менің жүрек жырларым». Предисловие к сборнику стихов написал редактор журнала «Найзатас» Асыл Абиш, наставник Динасыла.
«В этот сборник вошли 10 лучших моих стихов, посвященные матери, великому Абаю, Мукагали Макатаеву, 30-летию независимости, родному языку», - сказал юный автор.
По словам Асыла Абиша, при редакции журнала работает кружок «Мөлдір муза», где всегда ищут и поддерживают молодых талантливых ребят.
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