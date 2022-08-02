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Одиннадцать самовыдвиженцев из Абайской области претендуют на два кресла в Сенате
2 Августа 2022 04:37

Одиннадцать самовыдвиженцев из Абайской области претендуют на два кресла в Сенате

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 24 августа пройдут выборы депутатов в Сенат Парламента РК от Абайской области. Подробнее о порядке проведения выборов на брифинге рассказала председатель территориальной избирательной комиссии области Наталия Фесенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz

«От области будут избраны два депутата: один — на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года; второй — на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года. Выдвижение кандидатов в депутаты Сената проводится на сессиях маслихатов и в порядке самовыдвижения. Кандидатом в депутаты Сената может быть выдвинут депутат маслихата, а также гражданин, проживающий на территории области», - рассказала Наталия Фесенко.

Выдвижение кандидатов прошло с 13 по 30 июля. Всего поступили заявления от 11 человек путем самовыдвижения своей кандидатуры. Регистрация кандидата в депутаты Сената осуществляется при наличии документов, предусмотренных Конституционным законом о выборах. На сегодняшний день зарегистрированы шесть кандидатов, среди которых аким Семея Бакытжан Байахметов. Регистрация завершается 3 августа.

«Избранным будет считаться кандидат, набравший более 50 % голосов выборщиков, принявших участие в голосовании. Областная комиссия представляет результаты подсчета голосов в центральную избирательную комиссию в двухдневный срок. Итоги выборов депутатов Сената устанавливаются центральной избирательной комиссией в семидневный срок», - заключила Наталия Фесенко.

Как сообщалось ранее, Президент РК подписал указ о назначении выборов депутатов Сената от новых областей, ЦИК РК определил размер расходов кандидатов в депутаты Сената от трех областей.


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