Одиннадцать новых скверов появится в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких столичных районах появятся новые скверы в этом году сообщили в ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением в этом году планируется построить 11 скверов на территории города, в Есильском районе – два сквера, в районе Алматы – два сквера, в «Сарыарка» – три сквера, в районе «Байқоныр» – четыре сквера. Также ведутся проектно-изыскательские работы по пяти природоохранным объектам», - сообщили в ведомстве в ответе на запрос корреспондента агентства.

К примеру, центр урбанистики занимается обустройством комфортной городской среды с разных сторон: от анализа запроса общественности до реализации городских проектов. Мастер-план основан и реализуется на тактических и стратегических проектах.

«Тактические планы направлены на создание комфортной среды для жителей. С этой целью в этом году с вовлечением горожан выполнена работа по соучаствующему проектированию общественных пространств, дворов и реконструкции улиц столицы», - добавили в управлении.