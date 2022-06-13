Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Одиннадцать новых скверов появится в этом году в Нур-Султане

    13 Июня 2022, 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких столичных районах появятся новые скверы в этом году сообщили в ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управлением в этом году планируется построить 11 скверов на территории города, в Есильском районе – два сквера, в районе Алматы – два сквера, в «Сарыарка» – три сквера, в районе «Байқоныр» – четыре сквера. Также ведутся проектно-изыскательские работы по пяти природоохранным объектам», - сообщили в ведомстве в ответе на запрос корреспондента агентства.

    К примеру, центр урбанистики занимается обустройством комфортной городской среды с разных сторон: от анализа запроса общественности до реализации городских проектов. Мастер-план основан и реализуется на тактических и стратегических проектах.

    «Тактические планы направлены на создание комфортной среды для жителей. С этой целью в этом году с вовлечением горожан выполнена работа по соучаствующему проектированию общественных пространств, дворов и реконструкции улиц столицы», - добавили в управлении.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Экология Строительство Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Астана в дыму: как защитить себя от смога
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной