Одиннадцать медалей завоевали казахстанские боксеры на ЧА-2023 по боксу до 22 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мужская сборная Казахстана по боксу завершила выступление на чемпионате Азии-2023 среди спортсменов до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По итогам континентального первенства Казахстан смог завоевать 11 медалей:

«Золото» для страны выиграли Санжар Ташкенбай (48 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг) и Махмуд Сабырхан (57 кг); «серебро» положили в копилку Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг) и Диас Молжигитов (75 кг); бронзовыми призерами стали Талгат Сырымбетов (60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Ерхат Бекзат (92 кг) и Аманат Сабыргали (свыше 92 кг).

Ранее сообщалось, что девять медалей завоевала женская сборная Казахстана на ЧА-2023 до 22 лет по боксу.

Фото:ASBC