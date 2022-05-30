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Одиннадцать казахстанцев выздоровели от коронавируса
30 Мая 2022 10:07

Одиннадцать казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 7,

в городе Алматы - 3,

в Алматинской области - 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 996 человек.


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