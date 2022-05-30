10:41
30 Мая 2022 10:07
Одиннадцать казахстанцев выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
По регионам:
в городе Нур-Султане - 7,
в городе Алматы - 3,
в Алматинской области - 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 996 человек.
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