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Одиннадцать человек за год погибли на производстве в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
2 Июля 2022, 19:00
Одиннадцать человек за год погибли на производстве в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за прошлый год зарегистрировали 43 несчастных случая на производстве, из них 11 со смертельным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента статистики, основными причинами производственного травматизма стали грубая неосторожность пострадавших, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств и правил безопасности и охраны труда.

9 человек получили травмы в результате обрушения, обвала, падения предметов, материалов, земли, 8 - из-за воздействия вредных и опасных производственных факторов и веществ, 7 - от падения и 6 - в дорожных происшествиях на транспорте организации. У 11 пострадавших диагностировали сотрясения и травмы внутренних органов, у 10 - закрытые переломы, 9 получили поверхностные травмы и 5 - открытые переломы.

В общем количестве пострадавших 25% - женщины. Изо всех получивших травмы 65% работали в частных предприятиях и организациях, 32% – на государственных, остальные – на предприятиях, находящихся в собственности других государств. Почти каждый второй – неквалифицированный рабочий. Наибольшее число пострадавших приходится на работников, занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

Материальные выплаты по несчастным случаям на производстве составили 17,7 млн тенге. По сравнению с 2020 годом, производственный травматизм сократился на 14%.

Ранее сообщалось, что сегодня два сотрудника компании «Казфосфат» погибли на предприятии.


Северо-Казахстанская область   Происшествия   Безопасность   Регионы Казахстана  
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