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    16:52, 24 Май 2021 | GMT +6

    Один «желтый» статус выявили во время футбольного матча на стадионе «Астана арена»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распространить опыт использования приложения Ashyq на другие стадионы с увеличением посетителей до 30% рассмотрят в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аэропорты Нур-Султана и Алматы уже работают по Ashyq. Совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития КГА, санитарного врача на транспорте, МЦРИАП ездили, все работает. Никаких очередей нет. На примере уже этих выстроенных процессов Ashyq имеет возможность быть масштабирован на других объектах», – сообщила заместитель председателя Правления НПП РК Атамекен Юлия Якупбаева в ходе брифинга в СЦК.

    «В частности, на «Астана-Арена» прошел матч. Наверное, это первое масштабное событие после карантина, когда 6 тысяч человек собрались на одном стадионе, их пропустили за два часа. Был один «желтый», – проинформировала она.

    Юлия Якупбаева добавила, что планируется распространить опыт использования приложения Ashyq и на другие стадионы.

    «Мы, надеемся, что если удастся полностью сбалансировать эти процессы прохождения граждан, мы сможем распространить этот опыт, и на другие арены, и может даже увеличить посетителей с 20 до 30%», – рассказала Юлия Якупбаева.

    Напомним, что 23 мая прошел центральный матч 13-го тура чемпионата Казахстана «Астана» – «Кайрат». Спортивное событие состоялся на стадионе «Астана арена», где было допущено участие зрителей до 20%.



    Теги:
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