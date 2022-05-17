17 Мая 2022 13:16

Один вопрос и два варианта ответа будут в бюллетене на референдуме в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров перечислил аспекты, которые необходимо будет учитывать при заполнении бюллетеня на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сам бюллетень, текст и форму бюллетеня утвердили. Бюллетени должны быть заполнены в кабине для тайного голосования. Каждый заполняет его лично. При заполнении запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Если отдельные граждане не могут по состоянию здоровья или иным причинам заполнить самостоятельно, они вправе воспользоваться услугами другого гражданина, но не услугами организаторов и наблюдателей референдума», - сказал Константин Петров на заседании ЦИК.

По его словам, гражданин может ставить любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует.

«Один вопрос, два варианта ответа. Надо выбрать и поставить одну отметку - можно галочку, можно плюс, можно крестик, можно обвести. Но волеизъявление должно быть понятно. Не допускается проставление отметок карандашом, а также внесение в них каких бы то ни было исправлений. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования. Дальше переходим к алгоритму завершения голосования и подсчету голосов.

Признаются действительными, но не учитываются при подсчете голосов бюллетени, в которых отмечены все варианты ответов на вопрос, вынесенный на референдум», – объяснил спикер.

«Недействительными признаются бюллетени, в которых отметка поставлена карандашом, носят следы подчистки или иного способа подделки. Бюллетени со следами исправления будут признаны недействительными», - добавил К. Петров.