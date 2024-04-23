Один умер, другой в больнице: усыновившей детей семьей заинтересовалась полиция в Акмолинской области

В Бурабайском районе Акмолинской области найдено тело ребенка, умершего четыре года назад и захороненного его приемной семьей без каких-либо уведомлений госорганов. Факт был выявлен после того, как в больницу с черепно-мозговой травмой был доставлен брат погибшего, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области, 16 апреля в 7:22 бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой ТОО «Авиценна-Бурабай» был доставлен пятилетний ребенок. Медиками был выставлен предварительный диагноз «Закрытая черепно-мозговая травма и сотрясения головного мозга, гематома затылочной части головы».

— После предварительного осмотра ребенок был направлен на КТ, после чего переведен в отделение реанимации. При наружном осмотре были обнаружены признаки избиения. На данный момент ребенок находится в многопрофильной областной детской больнице. На сегодня состояние ребенка удовлетворительное, — поделились в облздраве.

Между тем, сотрудников полиции заинтересовал факт обращения мальчика с телесными повреждениями в медицинское учреждение. Полицейские выяснили, что документы ребенка принадлежат его брату, 2018 года рождения.

— В рамках дальнейшего разбирательства установлено, что мальчик умер 4 года назад при невыясненных обстоятельствах и был захоронен. По обоим происшествиям в отношении 65-летней жительницы города Щучинска начаты досудебные производства по фактам нанесения телесных повреждений и убийства. Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания, — поделились в пресс-службе департамента полиции региона.

Погибший мальчик был усыновлен. Семья воспитывала усыновленных детей и детей, находящихся под патронатом. Поэтому по факту халатного отношения к своим должностным обязанностям полицией начато досудебное производство в отношении органов, осуществляющих контроль за содержанием и воспитанием усыновленных детей и детей, находящихся под патронатом.

— В настоящее время назначены судебно-медицинская и ряд других соответствующих экспертиз, по результатам которых будет установлена причина смерти ребенка. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, — резюмировали в ведомстве.

Добавим, что подозреваемой по делу проходит неродная бабушка ребенка.