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Один участок дороги в ВКО закрыт для движения авто

9 Января 2023, 16:42
Один участок дороги в ВКО закрыт для движения авто

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все автодороги республиканского значения в Казахстане открыты, за исключением участка от города Шемонаихи до границы с РФ автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница с РФ» в Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

С 1 января 195 раз вводились ограничения движения на автодорогах республиканского значения.

Дорожниками в усиленном режиме продолжаются работы по расчистке дорог от снега и наледи. Израсходовано 10 тысяч кубометров антигололедной смеси. Единым call-центром обработано свыше 40 тысяч звонков от пользователей республиканских трасс. Из снежных заносов вызволено более 2600 единиц транспорта.


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