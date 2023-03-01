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Один триллион тенге выделят на проект «Ауыл аманаты» в Казахстане

1 Марта 2023, 11:12
Один триллион тенге выделят на проект «Ауыл аманаты» в Казахстане

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области на финансирование проекта по повышению благосостояния сельского населения «Ауыл аманаты» из республиканского бюджета выделят 6,9 млрд тенге. Всего по стране в течение 7 лет планируется выделить на данный проект 1 трлн тенге. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Абилхайыр Тамабек в ходе форума в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам А.Тамабека, проект «Ауыл аманаты» в Актюбинской области стартовал в конце 2022 года. Тогда было выделено 3,5 млрд тенге на финансирование микрокредитования сельского населения. В этом году финансирование по республике было расширено до 100 млрд тенге, соответственно финансирование проекта для Актюбинской области выросло до 6,9 млрд тенге.

«В стране проводятся масштабные работы по реализации проекта «Ауыл аманаты». В Актюбинской области в 2022 году было выделено 3,5 млрд тенге из средств республиканского бюджета на проект «Ауыл аманаты». В целом по стране предусматривалось выделить 52,4 млрд тенге, в том числе 3,5 млрд тенге для Актюбинской области. В этом году было принято решение об увеличении финансирования проекта до 100 млрд тенге, в том числе 6,9 млрд тенге будет выделено для Актюбинской области», - сказал А.Тамабек.

В течение 7 лет на данный проект будет выделено по стране 1 трлн тенге, сообщил Тамабек.

Особенностью реализации проекта в Актюбинской области помимо льготного микрокредитования являются товарные кредиты, когда крестьянские хозяйства выдают сельчанам на развитие животноводства различный скот. В свою очередь сельчане отдают кредит в виде приплода. Также наряду с этим в Актюбинской области намерены обеспечить села качественным интернетом, повысить качество образования и медицины, чтобы развить села и остановить миграцию населения в города.


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