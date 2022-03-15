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    09:36, 15 Март 2022 | GMT +6

    Один случай заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлен в РК за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 марта в Казахстане зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, не зафиксировано летальных исходов и 16 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88422, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82050.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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