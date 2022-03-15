Один случай заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлен в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 марта в Казахстане зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, не зафиксировано летальных исходов и 16 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88422, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82050.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.