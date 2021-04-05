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    14:58, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Один случай заболевания коронавирусом после пробного ЕНТ выявили в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как на сегодня проходит пробное ЕНТ и выявились ли случаи заражения школьников после тестирования, рассказал директор Национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пробное тестирование среди школьников в Казахстане проходит с 10 марта и продлится по 10 апреля.

    «На сегодня порядка 80 тысяч тестирований сдали. Еще осталось 30 тысяч. Сдали его неплохо. По сравнению с прошлым годом, средний бал вырос с 60 до 66 баллов. Процент прохождения 59-60 баллов. Это тоже выше, чем в прошлом году. Результаты неплохие. Я думаю, у ребят было достаточно времени, чтобы подготовиться, не было каких-либо отвлечений», - сказал Дидар Смагулов в ходе брифинга в СЦК.

    Также он сообщил, что после пробного тестирования в Алматы имел один случай заболевания коронавирусом.

    «Каких-либо сообщений о массовых заражениях мы не имеем. 80 тысяч детей прошли тестирование. К нам поступило лишь одно сообщение, что в городе Алматы есть один школьник, который тоже планировал сдать ЕНТ и он сейчас болеет. К сожалению, я не могу отметить. Где он заразился – неизвестно», - отмечает Дидар Смагулов.

    Напомним, ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта начнется 15 апреля и продлится до 30 июня.

    Ранее Дидар Смагулов, рассказывая о соблюдении санитарных правил при сдаче теста, попросил родителей не приходить в пункты тестирования.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Алматы
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