Один случай в сутки: статистику по КВИ озвучили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области озвучили в областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«27 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрирован 1 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,001%. 1 обследован по самообращению. Из числа инфицированных лиц - один с симптомами заболевания»,- прокомментировали в облштабе.

Единственный случай зарегистрирован в Федоровском районе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 27 марта 2022 год зарегистрировано 53 514 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 292. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 359 117 человек, вторым компонентом 345 689.