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    14:09, 28 Март 2022 | GMT +6

    Один случай в сутки: статистику по КВИ озвучили в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области озвучили в областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрирован 1 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,001%. 1 обследован по самообращению. Из числа инфицированных лиц - один с симптомами заболевания»,- прокомментировали в облштабе.

    Единственный случай зарегистрирован в Федоровском районе.

    Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 27 марта 2022 год зарегистрировано 53 514 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 292. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 359 117 человек, вторым компонентом 345 689.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область
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