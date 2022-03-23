Один случай КВИ зарегистрирован в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За прошедшие сутки в Костанайской области зарегистрирован всего один случай заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«21 марта в Костанайской области зарегистрирован 1 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,001%. Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Мендыкаринский район – один случай. Житель обследован по самообращению.

Из числа инфицированных лиц 0 - с симптомами заболевания, один - бессимптомный»,- сообщили в областном информационном штабе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 21 марта 2022 год зарегистрировано 53 507 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных 53247 человек. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 970 человек, вторым компонентом 345 170.

Ранее сообщалось, что почти 58% жителей Костанайской области полностью вакцинировались от КВИ.