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    20:43, 22 Март 2022 | GMT +6

    Один случай КВИ зарегистрирован в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За прошедшие сутки в Костанайской области зарегистрирован всего один случай заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «21 марта в Костанайской области зарегистрирован 1 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,001%. Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Мендыкаринский район – один случай. Житель обследован по самообращению.

    Из числа инфицированных лиц 0 - с симптомами заболевания, один - бессимптомный»,- сообщили в областном информационном штабе.

    Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 21 марта 2022 год зарегистрировано 53 507 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных 53247 человек. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 970 человек, вторым компонентом 345 170.

    Ранее сообщалось, что почти 58% жителей Костанайской области полностью вакцинировались от КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область
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