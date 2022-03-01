Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Один регион Казахстана остается в «желтой» зоне
1 Марта 2022 08:42
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 01 марта 2022 года, в «желтой» зоне остается одна область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеСколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией Карагандинцев поблагодарили за добрые дела Свыше двух тысяч казахстанцев находятся в стационарах с КВИ
В «красной» зоне нет ни одного региона.
В «желтой» зоне Северо-Казахстанская область.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Карагандинцев поблагодарили за добрые дела
- 10 человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
- Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией
- Свыше двух тысяч казахстанцев находятся в стационарах с КВИ
- Свыше 600 тысяч подростков, беременных и кормящих женщин полностью вакцинировались в РК
- Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047