Один регион Казахстана остается в «желтой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 01 марта 2022 года, в «желтой» зоне остается одна область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне нет ни одного региона.

В «желтой» зоне Северо-Казахстанская область.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.