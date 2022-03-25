Один причал заработает сегодня - Болат Акчулаков об аварии на КТК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал аварию на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщал, что по результатам водолазного обследования комплекса оборудования выносных причальных устройств на Морском терминале (МТ) под Новороссийском после шторма силами подрядной организации ООО «Транснефть-Сервис» по обслуживанию МТ выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2.

«В последние дни были информация и заявления о том, что в связи с авариями на выносных причальных устройствах наблюдалась аварийная ситуация. В связи с чем есть три ВПУ (выносные причальные устройства). По третьему была авария, которая привела к остановке полной работы. Соответственно, на втором тоже наблюдались перебои и аварийная ситуация. Первый в целях безопасности до обследования также был отключен», - прокомментировал Болат Акчулаков на пресс-конференции в СЦК.

Он уточнил, что казахстанские месторождения несколько дней могут работать на резервуарный парк.

«Если затянется ситуация с ремонтом ВПУ на порте Новороссийск, это может привести к сокращениям добычи на всех трех крупных месторождениях. Однако, из позитивного, вчера мы вели технические консультации с нашими коллегами – КТК. На сегодняшнее утро есть информация, что ВПУ-1 все-таки заработает сегодня, подадут танкер. И это, в принципе, нас спасает от значительных потерь добычи», - сообщил министр.

«Будем надеяться, что погода уляжется, шторм уляжется, ВПУ-1 сегодня включится в работу, танкеры встанут на погрузку, и по ВПУ-2 и 3 в течение трех недель надеемся, что наши коллеги завершат ремонт и все нормализуется», - ответил глава Минэнерго.