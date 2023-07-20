Один полицейский погиб, 10 ранены при теракте в Пакистане

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Один полицейский погиб, 10 получили ранения в результате двух взрывов, устроенных смертниками в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщили правоохранительные органы страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Инцидент произошел в племенном округе Хайбер. Как говорится в заявлении местных правоохранителей, террорист-смертник подорвал себя, когда полицейский, дежуривший у главных ворот участка, остановил его. Страж порядка погиб на месте.

Когда в районе взрыва собрались другие полицейские, еще один террорист также подорвал себя, ранив 10 человек. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Несколько из них находятся в критическом состоянии.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Крупный контингент полиции и сил безопасности прибыл на место происшествия и оцепил район для проведения расследования.