Один погиб и четверо пострадали: смертельное ДТП произошло в ВКО

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и еще четверо травмированы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что 22 января около 09:00 часов на 25 км трассы «Семей-граница РФ» на территории Бородулихинского района произошло ДТП.

«72-летний водитель автомобиля марки «Honda accord», следуя со стороны села Новопокровка в направлении г. Семея, при совершении обгона колонны впереди идущих транспортных средств, допустил лобовое столкновение со встречно движущимся автомобилем марки «УАЗ»», - пояснили в пресс-службе.

В результате ДТП 72-летний водитель от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончался на месте.

«Телесные повреждения различной степени тяжести получил 25-летний водитель автомобиля «УАЗ» и трое его пассажиров (40-летний мужчина, 24-летний мужчина и 36-летняя женщина)», - дополнили в ДП ВКО.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК - Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначены ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Досудебное расследование продолжается.