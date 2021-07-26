Один погиб и четверо госпитализированы из-за ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Смертельное ДТП произошло на трассе в Акмолинской области. В результате столкновения двух автомашин погиб житель столицы, а четверо пассажиров, среди которых трое детей, госпитализированы в больницы города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 24 июля в 11:35 в дежурную часть отдела полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение о том, что на 1241-м км автодороги «Екатеринбург-Алматы» возле села Ы. Алтынсарина произошло ДТП.

«38-летний водитель автомашины марки «Lada priora», житель города Нур-Султана, двигаясь по направлению села Талапкер, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с впереди идущей автомашиной марки «Lexus» под управлением 39-летнего жителя села Талапкер. В результате ДТП водитель автомашины марки «Lada priora» от полученных травм скончался на месте происшествия», - рассказали в ведомстве.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Пассажиры автомашины «Lada priora» - 31-летняя жительница столицы и трое несовершеннолетних детей в возрасте 8-ми, 12-ти и 17 лет - госпитализированы в больницы города Нур-Султана с различными травмами. Еще трое детей после осмотра врачом отпущены домой.

Как добавили полицейские, следствие по делу продолжается, назначена экспертиза.