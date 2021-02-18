Один погиб, четверо пострадали в ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На трассе Омск-Майкапчагай столкнулись два легковых автомобиля, четверо пассажиров госпитализированы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 15:00 на автодороге Омск-Майкапшагай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин марок «Лада-Гранта» и «Ауди-100». В результате ДТП 38-летний водитель автомашины «Лада-Гранта» погиб на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Двое пассажиров автомобиля «Ауди-100» и двое пассажиров «Лада-Гранта» госпитализированы.

«По факту ДТП назначены экспертизы. Проводится проверка», - отметили в ведомстве.