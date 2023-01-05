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Один офицер заживо сгорел – подробности трагического января озвучила Генпрокуратура

5 Января 2023, 11:31
Один офицер заживо сгорел – подробности трагического января озвучила Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Силовики до последнего применяли только спецсредства в ходе трагического января. Об этом заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сдерживать огромное количество участников протеста силы правопорядка физически не могли. Первое время сотрудники правопорядка ничего не смогли противопоставить зачинщикам и участникам массовых беспорядков, так как большинство сотрудников не были оснащены военным оружием, кроме резиновых дубинок, светошумовых гранат и водометов. До последнего применяли только спецсредства – водометы, резиновые дубинки и другие», - сказал Берик Асылов.

Хотя, как отметил глава надзорного ведомства, к этому времени cотни сотрудников правопорядка получили ранения, в том числе огнестрельные.

«Один офицер заживо сгорел при пожаре городского акимата», - добавил Берик Асылов.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступит генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

На прошлой неделе мажилисмен Едил Жанбыршин предложил генеральному прокурору и руководителям силовых структур прийти в Мажилис и ответить на волнующие казахстанцев вопросы о январских событиях.


Фото: Reuters
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