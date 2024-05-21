По данным Минздрава РК, более 70% пациентов выявляются на поздних стадиях заболевания, что свидетельствует о недостаточном внимании к профилактике и ранней диагностике, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

По словам главы ведомства, несмотря на значительное увеличение расходов на онкологическую помощь, эффективность работы службы остается недостаточной. Такие результаты мониторинга деятельности медицинских организаций озвучены на заседании коллегии ведомства.

— Пациенты с онкозаболеваниями часто остаются один на один со своими проблемами, поскольку пациентоориентированность онкологической службы не достигнута, — подчеркнула министр.

Система «зеленого коридора» для пациентов с подозрением на онкологические заболевания на первичном уровне не функционирует в полной мере. Как отмечено, почти 80 тысяч человек с онконастороженностью остались без должного внимания, что свидетельствует о нарушениях сроков дообследования. По данным статистики, в 2023 году из числа больных, подлежащих специальному лечению, только 55% завершили его.

В этой связи глава ведомства поручила руководителям управлений здравоохранения, а также научно-исследовательских институтов, онкологических центров и подведомственных организаций принять меры для улучшения диагностики и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.