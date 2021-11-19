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Один миллион тенге выманил аферист у кызылординца

19 Ноября 2021 15:09
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Один миллион тенге выманил аферист у кызылординца

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Один миллионтенге выманил аферист у кызылординца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.​

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8 ноября житель города обратился в управление полиции города Кызылорды. В своем заявлении он указал, что неизвестный, уверив его, что сделает навес в сарае дома, завладел его деньгами в размере один миллион тенге. Однако ни обещанного, ни возврата денег мужчина не дождался.

По заявлению сотрудники полиции приступили к выяснению обстоятельств дела. В результате стражи порядка задержали местного жителя. По факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Проверяется его причастность​ к другим аналогичным фактам.
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#Кызылординская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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