Один миллиард тенге предоставят IT-проектам в Караганде

27 Декабря 2022, 08:50

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на площадке IT-хаба «Терриконовая долина» проходит технологический марафон Mining day. Он собрал представителей более 40 IT-компаний. Призовой фонд мероприятия – миллиард тенге – от крупных промышленных предприятий Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Презентуя свои проекты, направленные на внедрение цифровых технологий на промышленных предприятиях, команды должны решить задачи по одному из восьми кейсов в сфере добычи и переработки твердых полезных ископаемых. За решение одной задачи предоставляется грант на сумму до 320 миллионов тенге. Лучшие проекты после презентации определят члены жюри.

На открытии марафона побывал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он поддержал участников и пожелал им победы.

Команда Prometeo Chain System KZ Ltd приехала на марафон из Астаны. Она представила модернизированный проект позиционирования для производственных предприятий. Он позволяет определять местоположение персонала или оборудования, подвижной техники с точностью до нескольких сантиметров как на поверхности, так и под землей.

«На производствах у нас применяются разные программы, которые позволяют определять местонахождение того или иного объекта зонально. Вы знаете, где находится объект на территории, но вы не знаете местоположение с точностью до сантиметров и высоту, на которой он находится. Благодаря технологии, предлагаемой нами, можно определить местоположение условно человека, и не только его координаты, но и на какой он находится высоте. Это высокоточная навигация. Мы продаем отдельные решения нашего проекта, и их уже применяют на производствах Италии, США и Китая. Потому что, кроме позиционирования, предлагаем ещё и защиту передаваемых данных», – пояснил представитель команды Дмитрий Зернов.

Карагандинская команда разработчиков представила проект умного склада, который позволит вести учет товарно-материальных ценностей предприятий.

«Наш проект, конечно же, не уникальный. Подобные программы уже внедрены во многих компаниях. Но нас отличает то, что мы используем связку технологий, создаем симбиоз. Мы не разрабатываем новое – мы улучшаем текущее. Работаем на рынке три года. Наша основная задача – автоматизация бизнес-процессов: отдаем рутинные задачи роботам и производим полный цикл автоматизации», – сказал руководитель ТОО «А-Бизнес Казахстан» Тимур Дурмагамбетов.

Также участники представят решения задач внедрения научно-прикладного метода цифровой технологии для определения глубины хвостохранилища, проекты снижения выбросов вредных продуктов взрыва (пылегазового облака) и уменьшения радиуса разлета отдельных кусков горной массы для безопасного ведения буровзрывных работ вблизи населенных пунктов, их инфраструктуры и транспортных коммуникаций.

«Организатор мероприятия – автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», выступающий под брендом Tech Garden, при поддержке IT-hub «Терриконовая долина» и нашего управления. Всего перед участниками обозначены восемь кейсов, которые они должны решить с помощью цифровых технологий и искусственного интеллекта. Представленные проекты позволят вывести горно-металлургическую сферу на новый уровень, в том числе автоматизировать процессы, принести экологическую пользу, достичь максимальной эффективности и внедрить новые технологии на предприятиях, – отметил руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области Рустам Байжанов.

Подобные марафоны Tech Garden проводит ежемесячно. С каждым разом увеличивается как их призовой фонд, так и количество участников. Всего за время проведения марафонов по Казахстану профинансировано 185 проектов на общую сумму 16,3 миллиарда тенге.

Фото: сайт акимата Карагандинской области