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    19:50, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Один летальный случай среди несовершеннолетних из-за КВИ был зарегистрирован летом – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Один летальный случай среди несовершеннолетних из-за коронавируса был зарегистрирован летом. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас проводится годовой отчет. При годовом отчете выявили один случай. 16-летняя девочка. Летальный случай зарегистрирован еще летом в Акмолинской области», - пояснила Ажар Гиният.

    Также она привела данные о том, что с начала текущего года в республике зарегистрированы 4285 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Из них - 10 новорожденных. 65 % детей выздоровели. Сегодня на стационарном лечении находятся 144 ребенка.

    Ранее председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова сообщила о том, сколько школьников заболело коронавирусом с начала учебного года.

    В Республике Казахстан, по состоянию на 10 февраля, зарегистрировано 198 086 больных с положительным результатом COVID-19 и 48 388 случаев с КВИ «минус». Выздоровело 179 277 больных с КВИ+ и 37 998 больных с КВИ «минус».

    На текущей неделе по матрице эпидемиологической ситуации Казахстан перешел из зоны умеренного риска в зону низкого риска.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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