08:25, 05 Апрель 2022 | GMT +6
Один летальный исход от заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлен в РК за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 3 апреля в Казахстане зафиксирован один летальный исход от заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 11 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88705, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82345.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Фото:vlmedicina.lt