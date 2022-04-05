Один летальный исход от заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлен в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 3 апреля в Казахстане зафиксирован один летальный исход от заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 11 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88705, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82345.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.









Фото:vlmedicina.lt











