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    22:27, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Один ковидный стационар остался в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау для больных COVID-19 остался один стационар. Все ранее перепрофилированные под лечение людей с коронавирусом объекты работают по профилю, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, в регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки в области выявили пять заболевших коронавирусной инфекцией. Всё случаи подтверждены в городе Атырау. Заболевание у четырех пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У одного человека симптоматика отсутствует.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились семь человек.

    В настоящее время в домашних условиях получает лечение 141 человек, в модульной больнице - 78. Две областные больницы, железнодорожная и кардиологический центр, где лечили КВИ, принимают больных по своему профилю или плановых. В районных инфекционных стационарах лечатся 28 человек. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 30 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК для mail.ru
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