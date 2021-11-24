Один ковидный стационар остался в Атырау
Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, в регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки в области выявили пять заболевших коронавирусной инфекцией. Всё случаи подтверждены в городе Атырау. Заболевание у четырех пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У одного человека симптоматика отсутствует.
За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились семь человек.
В настоящее время в домашних условиях получает лечение 141 человек, в модульной больнице - 78. Две областные больницы, железнодорожная и кардиологический центр, где лечили КВИ, принимают больных по своему профилю или плановых. В районных инфекционных стационарах лечатся 28 человек. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 30 человек.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.