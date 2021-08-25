Один класс-один кабинет: как будут учиться костанайские школьники

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Какой формат обучения будет в новом учебном году для костанайских школьников, рассказали в областном управлении образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в управлении, формат обучения в 2021-2022 году будет штатный с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Что касается школьной формы, требования к ней остаются. Вместе с тем, наряду со школьной формой, в зависимости от возможностей семьи, учащиеся могут ходить в школу в одежде делового, классического стиля.

«Продолжительность уроков в новом учебном году составит 45 минут. В школах действует пятидневная рабочая неделя. В отдельных случаях при большой перегруженности школ, допустимо использование шестого учебного дня»,- сказали в профильном ведомстве.

Что касается приложения Аshyq, детям пользоваться им при входе в школу нет необходимости. Приложение Аshyq в школах предназначено для сотрудников и педагогов.

Для учащихся 1 классов в День знаний пройдут торжественные линейки. Для учащихся 2-11 классов- классные часы по установленному школами графику, посвященные 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Обязательным условием остаётся масочный режим. Маску школьники должны носить постоянно, за исключением времени приема пищи и посещения уроков физкультуры.

«Расписание в школах будет организовано по скользящему графику, чтобы начало уроков и перемены в классах проходили в разное время. Будет действовать система «один класс - один кабинет». Эти меры направлены на минимизацию контактов среди учащихся»,- добавили в управлении.

В случае, если в классе выявится заболевший ученик, класс будет временно переведен на дистанционный формат обучения.