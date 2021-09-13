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    13:16, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Один казахстанский боксер отобрал у другого титул чемпиона WBA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (5-0, 3 КО) нокаутировал в первом раунде мексиканца Бруно Сандоваля (21-5-1, 17 КО) и выиграл вакантный титул чемпиона WBA International в суперсреднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Любопытно, что совсем недавно этот пояс принадлежал другому казахстанцу, Айдосу Ербосынулы (16-0, 11 КО), однако стал вакантным после его длительного простоя. Что касается Ербосынулы, то он также выступил на «Битве кочевников» в Нур-Султане и нокаутировал в десятом раунде гайанца Леннокса Аллена (22-2-1, 14 КО). Эта победа позволила Айдосу стать претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. Э тим поясом в 168 фунтах владеет мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (56-1-2, 38 КО).


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