Один казахстанский боксер отобрал у другого титул чемпиона WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (5-0, 3 КО) нокаутировал в первом раунде мексиканца Бруно Сандоваля (21-5-1, 17 КО) и выиграл вакантный титул чемпиона WBA International в суперсреднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Любопытно, что совсем недавно этот пояс принадлежал другому казахстанцу, Айдосу Ербосынулы (16-0, 11 КО), однако стал вакантным после его длительного простоя. Что касается Ербосынулы, то он также выступил на «Битве кочевников» в Нур-Султане и нокаутировал в десятом раунде гайанца Леннокса Аллена (22-2-1, 14 КО). Эта победа позволила Айдосу стать претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. Э тим поясом в 168 фунтах владеет мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (56-1-2, 38 КО).