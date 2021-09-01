Один из важных вопросов, затронутых Президентом – это казахский язык  – Максутбек Айтмагамбет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один из важных вопросов, затронутых Президентом – это казахский язык. Так считает председатель республиканского общественного объединения «Союз отцов», член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, исполнительный директор ОФ «Altyn Qyran Foundation» Максутбек Айтмаганбет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из самых важных вопросов, затронутых Президентом сегодня в Послании – это вопрос казахского языка. Каждый гражданин, который связывает свое будущее, будущее своих потомков с Казахстаном, казахским народом, должен свободно говорить и мыслить на казахском языке. Казахский язык – фактор, объединяющий народ. Если мы вместе, если у нас общее будущее, каждый должен сам незамедлительно взяться за изучение языка. Для тех, кто хочет выучить казахский язык, есть все возможности. Правительству следует также постоянно держать этот вопрос на контроле», – сказал М.Айтмаганбет.

Напомним, выступая с Посланием народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев, подчеркнул, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики.