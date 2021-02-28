Один из троих заблудившихся в степи погиб в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спасатели Карагандинской области за сутки нашли заблудившихся в непогоду двоих жителей региона в степи. Одного спасти не удалось. Тело погибшего обнаружила поисковая группа в двух километрах от зимовки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На приграничной территории Карагандинской и Костанайской областей проводились поиски мужчины, который 20 февраля выехал за скотом из зимовки Бирали в Амангельдинском районе Костанайской области и не вернулся. Поиски проводились силами ДЧС Костанайской и Карагандинской областей, полиции, местного населения. Был задействован вертолёт «Казавиаспас» МЧС РК.

Поисковые работы были сильно осложнены погодными условиями. 27 февраля при аэровизуальном обследовании территории Улытауского района экипажем «Казавиаспас «в степи пропавший обнаружен живым и транспортирован в город Жезказган с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Еще один пропавший был найден в Шетском районе. 24 февраля из зимовки села Кызылтау пастух вышел на выпас скота и не вернулся. 27 февраля, поисковой группой в составе подразделений ДЧС и местного населения мужчина вместе со скотом был найден живым в 20 км от зимовки.

«К сожалению, одна поисково-спасательная операция в Жезказганском регионе завершилась обнаружением тела погибшего. 24 февраля из зимовки Аралтобе Кенгирского сельского округа вышел мужчина и пропал. Поиски проводились силами подразделений ДЧС, полиции и местных жителей. 27 февраля поисковой группой тело пропавшего обнаружено в двух км от зимовки», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Напомним, с 24 февраля в связи с ухудшением погодных условий на территории Карагандинской области проведен ряд аварийно-спасательных и поисковых работ.

ДЧС Карагандинской области настоятельно рекомендует воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населённых пунктов при ухудшении погодных условий, одеваться соответственно изменениям погоды.

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