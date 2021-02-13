Один из столичных ресторанов опечатали за систематическое нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с систематическим нарушением карантинных ограничений деятельность одного из столичных ресторанов приостановлена на месяц. Входные двери заведения опечатаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

29 ноября 2020 года в Управление санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан поступила информация (экстренное извещение) о нарушении режима работы в ресторане «ZOLOTO» ТОО «Золото_Астана», расположенного по пр. Туран, 21. Была проведена внеплановая проверка, в ходе которой факт нарушения ограничительных и карантинных мер был подтвержден. В отношении заведения приняты меры административного характера в виде штрафа в размере 230 МРП на сумму 319 470 тенге (в сокращенном порядке) и выдано предписание об устранении нарушений ограничительных и карантинных мер со сроком постоянно.

Несмотря на это, 6 декабря 2020 года ресторан вновь нарушил режим работы. На основании поступившего экстренного извещения была проведена внеплановая проверка, субъект предпринимательства привлечен к адмответственности по части 1 статьи 425 КоАП РК на сумму 319 470 тенге. За невыполнение предписания об устранении нарушений, составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статье 462 КоАП РК и направлен для рассмотрения в специализированный административный суд Нур-Султана.

25 декабря 2020 года постановлением суда ТОО «Золото-Астана» за невыполнение предписания об устранении нарушений привлечено к административной ответственности на сумму 277 800 тенге с приостановлением деятельности ресторана «ZOLOTO» на 1 месяц.

11 февраля 2021 года в целях исполнения постановления суда судебный исполнитель произвел опечатывание входных дверей ресторана «ZOLOTO».

В связи с эпидемиологической ситуацией гражданам следует строго соблюдать все саннормы, в том числе масочный режим, социальное дистанцирование, избегать места массового скопления людей. Субъекты предпринимательства также не должны нарушать карантинные ограничения.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 февраля, в «красной зоне» находятся Акмолинская и Павлодарская области. В «желтой зоне»: Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.