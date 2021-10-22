Один из старейших театров Казахстана выступит на карагандинской сцене

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 4 по 6 ноября в Караганде состоятся гастроли Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького. Труппа на сцене театра имени К. С. Станиславского представит лучшие спектакли 120-го, юбилейного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Откроет показ 4 ноября в 18:30 сценическая фантазия по рассказам Василия Шукшина «Светлые думы». Режиссер и автор инсценировки – Евгений Гельфонд (г. Челябинск). На сцене все будет говорить о творчестве певца русской деревни.

Драму Александра Островского «Гроза» карагандинцы смогут посмотреть 5 ноября в 18:30. В постановке петербуржцев – режиссера Рачи Макатаева и художника-сценографа Ильшата Вильданова – перед зрителем развернется черно-белый мир некоего города, где за высоким забором скрыты жестокие нравы и ханжество.

Комедию «Женитьба» столичные актеры покажут 6 ноября в 17:00. Это современная интерпретация классического произведения Николая Гоголя. Режиссер-постановщик Туфан Имамутдинов (г. Казань) исследует эволюцию человеческих чувств в информационно-технологичном мире.

Для детей 6 ноября в 12:00 подготовлена веселая музыкальная сказка «Снегурушка». Сказочные герои – Дед Мороз, Леший, Водяной и Баба-яга – еще раз докажут, что главное в жизни – это быть самим собой и совершать добрые дела. Спектакль поставлен по пьесе Михаила Бартенева. Режиссер-постановщик – Людмила Крючкова.

Справки по телефонам: (8-7212) 30-12-04, +7-701-620-04-08.