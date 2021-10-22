Один из старейших театров Казахстана выступит на карагандинской сцене
Откроет показ 4 ноября в 18:30 сценическая фантазия по рассказам Василия Шукшина «Светлые думы». Режиссер и автор инсценировки – Евгений Гельфонд (г. Челябинск). На сцене все будет говорить о творчестве певца русской деревни.
Драму Александра Островского «Гроза» карагандинцы смогут посмотреть 5 ноября в 18:30. В постановке петербуржцев – режиссера Рачи Макатаева и художника-сценографа Ильшата Вильданова – перед зрителем развернется черно-белый мир некоего города, где за высоким забором скрыты жестокие нравы и ханжество.
Комедию «Женитьба» столичные актеры покажут 6 ноября в 17:00. Это современная интерпретация классического произведения Николая Гоголя. Режиссер-постановщик Туфан Имамутдинов (г. Казань) исследует эволюцию человеческих чувств в информационно-технологичном мире.
Для детей 6 ноября в 12:00 подготовлена веселая музыкальная сказка «Снегурушка». Сказочные герои – Дед Мороз, Леший, Водяной и Баба-яга – еще раз докажут, что главное в жизни – это быть самим собой и совершать добрые дела. Спектакль поставлен по пьесе Михаила Бартенева. Режиссер-постановщик – Людмила Крючкова.
Справки по телефонам: (8-7212) 30-12-04, +7-701-620-04-08.