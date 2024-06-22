Один из самых дорогих футболистов Казахстана упал в цене

Портал Transfermarkt.com изменил трансферную стоимость полузащитника тульского «Арсенала» и национальной сборной Казахстана по футболу Александра Зуева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

«Ценник» на 27-летнего уроженца Костаная снизился с 900 до 750 тысяч евро. В сезоне-2023/24 Зуев играл сначала в белградском «ИМТ», затем перешел в российский «Арсенал». В составе сербского клуба казахстанец провел 13 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. За команду из Тулы Зуев сыграл 9 матчей, отдал 1 ассист. Кроме того, в ноябре игрок дебютировал за сборную Казахстана.

Алекандр Зуев входит в семерку самых дорогих казахстанских футболистов по версии Transfermarkt.