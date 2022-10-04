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Один из реакторов АЭС отключился в Бельгии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
4 Октября 2022, 15:15
Один из реакторов АЭС отключился в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Атомный реактор «Тианж-3» в бельгийской провинции Льеж отключился во внеплановом порядке. Власти Бельгии сообщили, что электроснабжению страны ничего не угрожает, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Атомный реактор «Тианж-3» в настоящее время не работает. Компания по производству электроэнергии «Engie», управляющая атомной электростанцией проинформировала, что реактор был остановлен около половины девятого утра в понедельник.

В заявлении оператора говорится, что «сотрудники смогли привести реактор в безопасное состояние». В настоящее время «Engie Electrabel» расследует причину остановки.

Остальные 5 ядерных реакторов, которые все еще находятся в эксплуатации в Бельгии, работают нормально, и компания, управляющая электросетями, заявляет, что проблемы с реактором «Тианж-3» не повлияют на электроснабжение.


Фото: vrt.be





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