Один из районов Алматы останется без горячей воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Горячее водоснабжение ряда зданий в Турксибском районе Алматы временно приостановят в первой половине июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные строения, расположенные в контурах улиц: Суюнбая – Щелково, Элеваторская – Щелково с 1 по 5 июня; Спартака - Р.Зорге, Сауранбаева - Акан Серы, Нурсая – Кустанайская, Спасская - Клары Цеткин с 1 по 12 июня; Коминтерна – Монтажная, Майлина - Баймагамбетова с 1 по 15 июня», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временные ограничения услуг горячего водоснабжения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных.

«Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период», - объяснили в компании.