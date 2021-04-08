Один из районов Алматы остался без света

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошло массовое отключение электроэнергии, без света остался ряд микрорайонов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При отключении ПС-63А произошло погашение потребителей мкр. Самал-1, 2, 3, Горный Гигант, Каменское плато, район трамплинов и часть Ремизовки. Общее количество: физических лиц - 9669; юридических лиц – 462», - отметили в акимате.

Для ликвидации задействованы 5 бригад, дежурный персонал абонентских электроустановок.

«Переключили ТП-6402 «Институт Матери и Ребенка», мкр. Самал-2. Переключаем тепловые сети ТП-656, 657,674; ТП-252, РП-151 ТОО «Рамстор». Ведутся дальнейшие переключения для подачи напряжения обесточенным потребителям», - отметили в акимате.

Все абоненты будут подключены к 12:00, пообещали в акимате.