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    11:20, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Один из районов Алматы остался без света

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошло массовое отключение электроэнергии, без света остался ряд микрорайонов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При отключении ПС-63А произошло погашение потребителей мкр. Самал-1, 2, 3, Горный Гигант, Каменское плато, район трамплинов и часть Ремизовки. Общее количество: физических лиц - 9669; юридических лиц – 462», - отметили в акимате.

    Для ликвидации задействованы 5 бригад, дежурный персонал абонентских электроустановок.

    «Переключили ТП-6402 «Институт Матери и Ребенка», мкр. Самал-2. Переключаем тепловые сети ТП-656, 657,674; ТП-252, РП-151 ТОО «Рамстор». Ведутся дальнейшие переключения для подачи напряжения обесточенным потребителям», - отметили в акимате.

    Все абоненты будут подключены к 12:00, пообещали в акимате.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Энергетика Алматы Происшествия
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