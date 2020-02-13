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Один из пострадавших в массовой аварии возле Темиртау в тяжелом состоянии

13 Февраля 2020 19:26
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Один из пострадавших в массовой аварии возле Темиртау в тяжелом состоянии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В массовой аварии на трассе возле Темиртау пострадали два человека. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В результате ДТП на трассе «Караганда-Екатеринбург» госпитализированы два пострадавших в Центральную больницу города Темиртау. Первый пострадавший поступил с травмой головы и нижних конечностей в тяжелом состоянии. Второй пострадавший отпущен на амбулаторное лечение», - сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

Напомним, сегодня на трассе «Караганда - Осакаровка» произошла массовая авария.


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Ключевые слова: Карагандинская область, ДТП, Происшествия, Здравоохранение,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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