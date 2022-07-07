7 Июля 2022 21:55

Один из пострадавших при взрыве на Тенгизе - в реанимации

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О состоянии пострадавших 6 июля при взрыве на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Атырауской области сообщил на брифинге руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из пострадавших при взрыве на Тенгизе находится в реанимационном отделении областной больницы. Вчера в экстренном порядке ему была проведена операция. У пациента, 1996 года рождения, жителя Курмангазинского района, в результате взрыва были повреждены многие внутренние органы, а также сломано несколько ребер. Его состояние на сегодня очень тяжелое. Второму пострадавшему, 1998 года рождения, была оказана психологическая помощь, работа психологов помогла молодому человеку выйти из шокового состояния. Сейчас он уже приходит в себя. Что касается третьего пострадавшего, которого доставили в Жылыойскую районную больницу, то на основании собственноручной расписки пациент выписан домой. Ему была проведена компьютерная томография, сделан рентген, состояние оценивается как удовлетворительное. Зафиксирован лишь ушиб мягких тканей», - сообщил Асхан Байдуалиев. .

Как ранее сообщалось, семьям погибших и пострадавших при взрыве на Тенгизе окажут материальную помощь.

При взрыве на Тенгизе погибли два человека, трое пострадали.