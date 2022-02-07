Один из подозреваемых в захвате спецтранспорта задержан в Семее
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Семее задержан один из подозреваемых в участии в захвате спецтранспорта «ТИГР», принадлежащего военнослужащим. Об этом сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В производстве следователей органов внутренних дел находится 2 548 уголовных дел. По подозрению в совершении преступления задержано 887 человек, из них 789 арестованы. Среди них 205 - ранее были привлечены к уголовной ответственности, 8 - находятся в розыске», - сказал Санжар Адилов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Представитель МВД добавил, что вина подозреваемых доказывается изъятыми вещественными доказательствами, записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей.
«Например, в городе Семее был задержан один из участников захвата администрации и специального транспортного средства «ТИГР», принадлежащего военнослужащим. Вина подозреваемого доказана видеозаписью, найденной на его мобильном телефоне. Его закрыли в изолятор временного содержания, и с санкции суда арестовали. Еще раз подчеркну, что следственные органы задерживают только лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. По преступлениям небольшой тяжести - меры пресечения, не связанные с арестом», - добавил Санжар Адилов.
- Какие фейки распространяли организаторы беспорядков для создания паники
- Сколько блокпостов еще задействовано в Казахстане
- МВД - по январским событиям: У преступников и из схронов изъято 828 единиц оружия
- В числе арестованных по январским событиям - 35 членов запрещенных экстремистских движений
- МВД: Искажение информации по январским событиям - попытка увода организаторов и участников беспорядков от ответственности
- Генпрокуратура о январских событиях: Некоторые руководители силовых органов блокировали действия спецподразделений
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана