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Один из подозреваемых в захвате спецтранспорта задержан в Семее

7 Февраля 2022 21:23
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Один из подозреваемых в захвате спецтранспорта задержан в Семее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Семее задержан один из подозреваемых в участии в захвате спецтранспорта «ТИГР», принадлежащего военнослужащим. Об этом сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В производстве следователей органов внутренних дел находится 2 548 уголовных дел. По подозрению в совершении преступления задержано 887 человек, из них 789 арестованы. Среди них 205 - ранее были привлечены к уголовной ответственности, 8 - находятся в розыске», - сказал Санжар Адилов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Представитель МВД добавил, что вина подозреваемых доказывается изъятыми вещественными доказательствами, записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей.

«Например, в городе Семее был задержан один из участников захвата администрации и специального транспортного средства «ТИГР», принадлежащего военнослужащим. Вина подозреваемого доказана видеозаписью, найденной на его мобильном телефоне. Его закрыли в изолятор временного содержания, и с санкции суда арестовали. Еще раз подчеркну, что следственные органы задерживают только лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. По преступлениям небольшой тяжести - меры пресечения, не связанные с арестом», - добавил Санжар Адилов.



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Автор:

Серик Сабеков

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