Один из первостроителей столицы поделился воспоминаниями о строительстве главных достопримечательностей города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сергей Фоменко – один из первостроителей столицы Независимого Казахстана. В 2002 году занимал пост директора департамента по администрированию программ развития, затем был заместителем акима города Астаны, а чуть позже – заместителем Управляющего делами Президента РК. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он поделился личными воспоминаниями о строительство главных достопримечательностей главного города Казахстана.

«Как человек, который занимался строительством столицы, благодарен Елбасы за то, что позволил заниматься этим делом с самых истоков. Такие памятные даты никогда не забудем. Елбасы занимает большой пост, но тогда посещал по несколько раз столько объектов, вникал в любую мелочь. Простой пример – знаменитый океанариум «Думан». Это детище Елбасы, построенное им. Объект уникальный. В мире много океанариумов, но он оказался самым удаленным от морских и океанских вод. Это все придумал Елбасы. Создал не просто в качестве престижного объекта, а так, чтобы было интересно посещать, водить детей, видеть, что страна занимается стройкой не чего-либо, а строит то, что нужно для людей», - поделился один из первостроителей столицы.

По его словам, когда проектировали столицу, обратили внимание на инфраструктуру левого берега.

«Иногда иностранцы приезжают и говорят, что нужно строить иным образом. Однако левый берег был построен правильно. Сначала были выполнены сети и дороги, первая улица Конаева появилась. Провели все сети, дороги, оснастили техникой, только потом начали строительство объектов. Водно-зеленый бульвар – это шикарное произведение. О создании светомузыкального фонтана решили за одну ночь. Президент увидел за рубежом этот фонтан и решил построить у нас. Он был построен в течение полгода. В то время самый малозначимый объект позже становился изюминкой города», - отметил Сергей Фоменко.



