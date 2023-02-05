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Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания вынужден поднять цены

5 Февраля 2023, 00:30
Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания вынужден поднять цены

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Один из крупнейших в мире производителей питания - компания «Nestle» - сталкивается с высокими затратами на рабочую силу и энергию. В интервью немецкой газете глава компании отметил, что в текущем году рост цен на продукцию станет неизбежным, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция затрагивает нас, как и любого потребителя», - говорит глава «Nestle» Ульф Марк Шнайдер в интервью немецкой газете «Франкфуртер Альгемайне».

По словам руководителя транснациональной компании, «Nestle» еще не взяла на себя дополнительные расходы, с которыми она сталкивается. Поэтому потребителям придется платить больше.

«Даже если инфляция уже не будет такой высокой, как в 2022 году, все равно будет необходимо поднять цены на продукцию» - отметил представитель «Nestle».

Кроме того, Шнайдер опровергает отдельные обвинения в том, что компания могла пытаться компенсировать рост цен за счет уменьшения объемов продукции. «Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь заподозрил меня в обмане», - сказал он.

В первой половине 2022 года продовольственный гигант повысил цены на свою продукцию в среднем на 7,5%.

В интервью немецким СМИ представитель «Nestle» также высказался о рыночных возможностях растительных заменителей мяса. По словам Шнайдера, важность этого бизнеса для группы значительно возрастет в ближайшие годы.


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