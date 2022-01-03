+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Один из кластеров XXIV зимних Олимпийских игр закрывают для туристов

3 Января 2022 16:15
Поделиться:
Один из кластеров XXIV зимних Олимпийских игр закрывают для туристов

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Район Чунли города Чжанцзякоу – один из кластеров спортивных соревнований XXIV зимних Олимпийских игр – закрывают для туристов с 4 января по 30 марта 2022 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие мероприятия проводятся для развития массового спорта в Нур-Султане
«Канело» назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе Антиковидные ограничения возвращает Европа Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева

В соответствии с сообщением управления культуры и туризма г.Чжанцзякоу для обеспечения проведения крупных международных мероприятий и подготовительных работ к ним, район Чунли с его горнолыжными базами не будет принимать туристов с 4 января по 30 марта текущего года.

Район Чунли города Чжанцзякоу (провинции Хэбэй, КНР) расположен на высоте 800 – 2200 метров над уровнем моря. Здесь построены четыре соревновательные площадки зимней Олимпиады – Национальный центр прыжков с трамплина, Национальный центр лыжного спорта, Национальный центр биатлона и Снежный парк Genting.

На этих спортивных объектах состоятся соревнования по прыжкам с трамплина, лыжным гонкам, биатлону, фристайлу, сноуборду и другим дисциплинам.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Новости по теме
Какие мероприятия проводятся для развития массового спорта в Нур-Султане
«Канело» назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Антиковидные ограничения возвращает Европа
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
2 Цены на сжиженный газ должны были вырасти давно – эксперт
3 За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
4 Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
5 Ответы на часто задаваемые вопросы по ценам на сжиженный газ
6 А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
Читайте также
Китайским знаменитостям намерены запретить рекламировать финансовые продукты
Пятая волна COVID-19 может быть последней: Франция вводит новые ограничения
Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
Цены на сжиженный газ должны были вырасти давно – эксперт
За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
Ответы на часто задаваемые вопросы по ценам на сжиженный газ
А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив