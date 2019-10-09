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Один из городов на востоке Казахстана атакуют клопы

9 Октября 2019 17:53
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Один из городов на востоке Казахстана атакуют клопы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Теплая октябрьская погода создала благоприятную среду для размножения насекомых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

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Жители Алтая жалуются на огромное количество клопов-булавников, которые атаковали не только улицы, но и жилье. Специалисты предполагают, что причиной массовой миграции могли стать колебания влажности и температуры воздуха. Люди жалуются, что москитные сетки на окнах не помогают. Паразиты везде - на подоконниках и шторах.

Между тем, бывшая санэпидемстанция не занимается уничтожением клопов, так как они не являются переносчиками инфекционных заболеваний. В частном порядке можно обратиться в лабораторию дезинфекции. Травить древесных клопов эффективно только в помещении, пояснили местные эпидемиологи.

Как отмечает источник, клопы-булавники - это растительноядные клопы и они абсолютно безвредны для человека, в домах они не живут. Эти клопы обитают в основном в лесах и на лугах.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Экология,
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