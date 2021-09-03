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Один из городов Акмолинской области может стать образцом инклюзии

3 Сентября 2021 22:17
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Один из городов Акмолинской области может стать образцом инклюзии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В городе Акколь Акмолинской области планируют провести реновацию всех общественных пространств в соответствии с современными практиками обеспечения инклюзивности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», озвученном 1 сентября 2021 года, отметил, что во всех населенных пунктах страны должен соблюдаться принцип «люди к инфраструктуре», то есть обеспечен равный доступ для всех граждан к инфраструктурным и социальным объектам», - отметили в пресс-службе, сообщив, что Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с местными исполнительными органами проводится масштабная работа по созданию и продвижению доступной среды для лиц с инвалидностью.

Ведомством предложен концептуальный подход к реализации принципов безбарьерной среды в городах. Примером реализации этого подхода может стать город Акколь – первый смарт-город Казахстана.

Сегодня в населенном пункте акиму Акмолинской области Ермеку Маржикпаеву и вице-министру труда и социальной защиты населения РК Ерлану Аукенову был презентован мастер-план развития города Акколя на 2021-2025 гг., который предполагает его реновацию с акцентом на создание безбарьерной среды для всех жителей, включая людей с инвалидностью.

«Мастер-план разработан с учетом проведенного анализа текущего состояния города Акколя. Документ предусматривает проведение реконструкции всех общественных пространств и их инфраструктуры с акцентом на инклюзивность и доступность для маломобильных групп населения», - пояснили в пресс-службе.

В заключение презентации между акиматом Акмолинской области и Ассоциацией урбанистов Казахстана Q88 был заключен Меморандум по сопровождению реализации мастер-плана.

Кроме того, вице-министром были вручены медали руководителю и специалисту центра занятости Аккольского района Ботагоз Ташеновой и Татьяне Морозовой за вклад в обеспечение занятости лиц с инвалидностью.


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#Акмолинская область   #Минтруда РК   #Общество  
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