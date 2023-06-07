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Один из двух пропавших в Атырауской области пастухов найден мертвым

Автор:  
Виктор Сутягин
7 Июня 2023, 22:44
Один из двух пропавших в Атырауской области пастухов найден мертвым

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Один из двух пропавших в Атырауской области в конце мая пастухов найден мертвым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в отделе полиции Жылыойского района, поиски вышедшего 24 мая из крестьянского хозяйства и обратного не вернувшегося 37-летнего пастуха прекращены. Его тело было обнаружено в 40 километрах от районного центра - города Кульсары. Крестьянское хозяйство, откуда он вышел, расположено в 70 километрах от города. Для поисков пропавшего был задействован вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас».

Полиция расследует причины смерти мужчины.

Поиски пропавшего человека продолжаются в Курмангазинском районе области, где мужчина, 1963 года рождения, 26 мая около вышел на поиски скота из крестьянского хозяйства в населенном пункте Кошалак, расположенном в 120 километрах от райцентра, и не вернулся.

Как ранее сообщалось, двое пастухов пропали в Атырауской области.


Атырауская область   Происшествия   МВД РК  
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