Один из древнейших Коранов представят в Лувре

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Лувре будет представлен один из древнейших Коранов мира – рукописный Катталангарский Коран VIII века. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

Катталангарский Коран - один из древнейших манускриптов тюркского и исламского мира - будет выставлен в Лувре впервые в рамках выставки «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей».

Выставка будет открыта для посетителей с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года. Здесь будут представлены предметы монументального и станкового искусства, настенные росписи, резные детали дворцов, предметы декоративно-прикладного искусства.

Всего посетители смогут ознакомиться с 168 музейными экспонатами: 137 предметов из 13 музеев Узбекистана, охватывающие период с V–VI веков до нашей эры до эпохи правления Тимуридов, и 31 — из ведущих музеев мира.

Одним из наиболее уникальных экспонатов выставки станет рукописный Катталангарский Коран VIII века.

Долгое время он хранился в мечети Лангар-ота в Кашкадарьинской области Узбекистана.

Согласно исследованиям, Коран состоит из 206 страниц. В настоящее время сохранилось только 98 страниц.

В 1984 году 67 страниц Катталангарского Корана извлекли представители властей СССР, о дальнейшей судьбе этих страниц по сей день ничего неизвестно.

Еще 81 страница хранится в музее Института восточных рукописей в Санкт- Петербурге.

В Узбекистане же хранится лишь 17 страниц Катталангарского Корана. Из них 13 страниц - в Управлении мусульман Узбекистана.

Фото: aa.com.tr