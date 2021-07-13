Один из блоков гостиницы обрушился на востоке Китая, есть жертвы

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Обрушение одного из блоков гостиницы произошло в понедельник в городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным МЧС КНР, по состоянию на 18:40 ч по местному времени из-под завалов обрушившейся гостиницы извлекли восемь человек, один из них умер от полученных травм, состояние четверых человек стабильное, троим оказывают медицинскую помощь. Еще около 10 человек числятся пропавшими без вести.

Обрушение части здания гостиницы «Сыцзи Кайюань» в городе Сучжоу произошло в понедельник во второй половине дня.

Причины ЧП пока не называются. На месте продолжается поисково-спасательная операция.



