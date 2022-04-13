Один из блогеров по делу финпирамиды Mudarabah Capital объявлен в международный розыск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все три блогера признаны подозреваемыми по уголовному делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Один из них объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде «содержания под стражей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так называемые вайнеры действительно привлекаются к уголовной ответственности. В отношении двоих судом избрана мера пресечения в виде залога, один из подозреваемых в ходе досудебного расследования скрылся от органов следствия, в настоящее время по ходатайству прокурора, по согласованию с прокурором и с санкции суда он заочно арестован, объявлен в международный розыск, принимаются меры по установлению его местонахождения, задержания и привлечения к уголовной ответственности», - сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов во время пресс-конференции в СЦК.

Всего подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital признаны 14 человек. По словам С. Адилова, органами уголовного преследования добыта достаточная совокупность доказательств, подтверждающая подозрения. В настоящее время уголовное дело подготовлено к завершению.

«В целях возмещения вреда потерпевшим следователями наложены аресты на имущество в Алматы, Нур-Султан и Алматинской области, которое зарегистрировано за подозреваемыми и их родственниками – четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два авто, один магазин, а также наложен арест на расчетные счета компаний. Проводится оценка арестованного имущества. Судьбу арестованного имущества решит суд», - добавил С. Адилов.

Он напомнил, что ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital» пирамиды позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения денежных средств граждан, преступники заключали с последними договора о сотрудничестве, а денежные средства якобы направляли для участия в государственных закупках. От указанной деятельности вкладчикам обещали дивиденды до 20%, ежемесячно.

Однако фактически, ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» не принимали участия в государственных закупах, дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков.

При этом, с целью увеличения потока поступающих денежных средств, в деятельность вышеуказанных финансовых пирамид привлекались известные блогеры.

Ранее сообщалось, жертва финансовой пирамиды Mudabarah Capital совершила самоподжог у здания МВД в Нур-Султане. В октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании «Mudaraban Capital» за организацию финансовой пирамиды. Стоит отметить, что в рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео ранее было опубликовано на странице замначальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в соцсетях.